L’Avis della città ha organizzato con successo una giornata di raccolta sangue presso la Clinica Santa Rita, grazie alla preziosa collaborazione con la struttura sanitaria. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi donatori, tra cui dipendenti della clinica e cittadini, che hanno risposto con generosità all’appello.

Tra i presenti, il Sindaco della città che ha voluto dimostrare la sua solidarietà donando il proprio sangue.

L’evento, organizzato con il supporto della struttura sanitaria ospitante e del personale medico, ha consentito di raccogliere preziose unità di sangue, risorsa indispensabile per affrontare emergenze, interventi chirurgici e terapie salvavita.

La giornata ha rappresentato anche un importante momento di sensibilizzazione, coinvolgendo sia donatori abituali sia nuovi cittadini avvicinatisi per la prima volta al gesto del dono.

Tutti i donatori hanno ricevuto gadget in omaggio, offerti dalla Direzione della clinica, come gesto di gratitudine per la loro generosità e partecipazione.

Questa iniziativa, inserita nel calendario delle donazioni di Avis Cirò Marina, rappresenta il consolidamento di appuntamenti condivisi tra AVIS e la struttura sanitaria, al fine di rafforzare sempre più la rete solidale e la collaborazione sul territorio.

A margine della giornata, la presidente dell’AVIS di Cirò Marina, Mariangela D’Agostino, ha dichiarato: « Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato, per il loro contributo fondamentale alla nostra missione. La collaborazione tra istituzioni, strutture sanitarie e cittadini è essenziale per garantire la disponibilità di sangue e supportare i pazienti in bisogno. Grazie ancora a tutti per il vostro sostegno e la vostra partecipazione!». Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i donatori, ai Dirigenti e ai dipendenti della Clinica Santa Rita, con un particolare riconoscimento a Enrica Cavarretta per il prezioso e instancabile impegno profuso nella promozione della cultura del dono.

Viva soddisfazione è stata espressa dall’AVIS di Cirò Marina per la piena riuscita dell’iniziativa, frutto della sinergia tra volontari, personale sanitario e cittadini che hanno scelto di offrire il proprio contributo.

La giornata del 24 gennaio si inserisce nel più ampio programma di attività portate avanti dall’associazione, finalizzate a diffondere la cultura della donazione e a sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone verso un gesto semplice ma essenziale, capace di salvare vite umane.