Sarà messa in sicurezza il tratto di viabilità comunale denominata strada Marinella del comune di Ciro’ , per l’importo di € 149 831,62 è la delibera di Ginta n.60 del 2026 che ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità. “Al fine di favorire gli investimenti sono stati assegnati dallo Stato ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, si legge sulla delibera del comune- nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, e che a decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del mezzogiorno”. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dall’ufficio tecnico architetto Giovanni Ciccopiedi. Si tratta di una strada importante che collega l’antico borgo con la zona a mare della Marinella, una importante arteria molto frequentata specie in estate, quando le famiglie e i numerosi emigranti ritornati in paese, scelgono la Marinella come luogo per trascorrere la calda estate al mare. Durante le forti piogge dei giorni scorsi ha subito smottamenti e frane e perciò va ripristinata la viabilità prima che giunga l’estate. Si tratta di un importante intervento che va a migliorare la viabilità verso le località di mare, ma anche per raggiungere la vicino SS106.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT