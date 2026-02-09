Cirò- Quasi pronto il campo sportivo comunale O. Malena dove in questi giorni è stato completato con l’erbetta sintetica, che offre una soluzione durevole, resistente alle intemperie e a bassa manutenzione, ideale per un utilizzo intensivo, oltre 25 ore settimanali, rispetto ai manti naturali. Realizzati in polietilene o polipropilene, questi campi garantiscono drenaggio ottimale, prestazioni costanti tutto l’anno e costi di gestione ridotti, anche perché l’area dove sorge il campo, c’è abbondanza di acqua, per questo è importante il drenaggio.

Il progetto definitivo del campo sportivo comunale “O. Malena” è stato ristrutturato per la somma di €. 699.543,00 un progetto approvato nel 2020, mancano ancora gli ultimi lavori di riqualificazione e di restauro degli spogliatoi e poi finalmente sarà inaugurato, restituendolo ai giovani che fremono per poterci giocare. Abbiamo avuto qualche problema tecnico che ha ritardato il proseguo del lavoro, ha dichiarato il sindaco Mario Sculco- ora che sono ripresi, speriamo di avere prossimamente il campo finito a disposizione dei cittadini.

Lo sport è fondamentale per i giovani, promuovendo salute fisica, sviluppo muscolare, apparato cardiovascolare, e benessere mentale, riducendo stress e ansia. Insegna valori chiave come disciplina, resilienza, cooperazione e rispetto delle regole, aiutando a costruire l’autostima e a prevenire comportamenti a rischio o sedentarietà. Lo sport non forma solo atleti, ma individui sani, responsabili e capaci di affrontare le sfide della vita, ecco perché è importante avere la disponibilità del campo sportivo per gli adolescenti e prossimamente anche per una nuova squadra.