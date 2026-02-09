I residenti del quartiere Margherita, per voce della rappresentante Filomena Martucci, esprimono un sentito ringraziamento al sindaco Vincenzo Voce, alla consigliera Marisa Cavallo e all’avv. Salvatore Rocca per il sopralluogo in via dei Tigli e per l’attenzione dimostrata verso le criticità del quartiere.

I residenti del quartiere Margherita desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Vincenzo Voce, alla Consigliera Marisa Cavallo e all’Avv. Salvatore Rocca per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nel corso del sopralluogo effettuato in data odierna in via dei Tigli.

L’incontro ha rappresentato un momento importante di ascolto e confronto diretto sui problemi che da anni interessano il quartiere e che attendono risposte concrete. La presenza delle istituzioni sul territorio costituisce un segnale positivo e necessario per avviare un percorso volto alla risoluzione delle criticità segnalate dai cittadini.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I residenti confidano che quanto emerso durante il sopralluogo possa tradursi, nel più breve tempo possibile, in interventi concreti a beneficio della comunità. La città ha bisogno di persone capaci di ascoltare, dialogare e confrontarsi con tutti i cittadini, mettendo al centro le reali esigenze dei quartieri.

Un ringraziamento sincero va a quanti hanno dimostrato sensibilità e attenzione verso le problematiche del territorio.