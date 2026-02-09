Nell’ambito delle attività di controllo in materia di Polizia Ittica e Marittima, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone hanno eseguito un intervento di servizio nel territorio di Strongoli Marina, inserito in un più ampio e strutturato dispositivo di vigilanza costante sul territorio.

L’operazione, i cui risultati si sono concretizzati nei primi giorni di febbraio, si pone in continuità con un analogo sequestro effettuato a metà gennaio e testimonia l’efficacia dell’azione di controllo continuativa svolta lungo il litorale, finalizzata alla tutela delle risorse marine, dei cittadini e degli operatori economici che operano nel rispetto delle regole.

Nel corso dell’attività è stato sottoposto a controllo un natante impegnato nella pesca sotto costa. A bordo era presente un soggetto che esercitava pesca di frodo mediante l’utilizzo di attrezzi non consentiti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’ispezione ha consentito di rinvenire circa 22 kg di prodotto ittico, risultati essere esemplari di novellame di “Sardina pilchardus”.

Nei confronti del trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa 1.500 euro. I militari hanno proceduto, altresì, al sequestro amministrativo del pescato e degli attrezzi da pesca illegali utilizzati.

L’intervento rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza volto a garantire il rispetto della normativa vigente a tutela dell’ecosistema marino, della salute dei consumatori e del corretto funzionamento della filiera ittica, assicurando condizioni di leale concorrenza e contrastando le attività illecite che danneggiano il commercio legale, a conferma del costante impegno della Guardia di Finanza nella salvaguardia dell’interesse pubblico.