Domenica 15 febbraio alle ore 19:00, presso il Museo Pitagora, prenderà il via la 47ª Stagione Concertistica dell’Associazione Musicale Maurizio Quintieri, sostenuta dal Ministero della Cultura (MIC) e realizzata in preziosa collaborazione con il Consorzio Jobel.

I sette imperdibili appuntamenti, in programma da febbraio a maggio 2026 nel cuore pitagorico della città, confermano la storica vocazione della rassegna a intrecciare eccellenza artistica e valorizzazione del territorio calabrese. Da sempre attenta alla qualità e alla varietà delle proposte musicali, l’edizione crotonese ospiterà interpreti di rilievo nazionale e internazionale, in un affascinante percorso che attraversa epoche, stili e suggestioni liriche. Ogni concerto si annuncia come un’occasione unica di incontro tra pubblico e artisti, rinnovando il valore irripetibile della musica dal vivo come esperienza condivisa e profondamente vitale.

La stagione si aprirà domenica 15 febbraio con il Duo Arena–Munafò – Maria Assunta Munafò al pianoforte e Giuseppe Arena al violino – sodalizio di grande esperienza artistica e umana. Il programma prevede un concerto per violino e pianoforte con musiche di Brahms, Čajkovskij e Szymanowski.

Domenica 22 marzo sarà dedicata agli 800 anni della creazione del Cantico delle Creature di San Francesco, con il Meridies Cello Quartet e l’attore Erminio Truncellito in veste di voce recitante. Un percorso intenso ed emozionante, in cui le sonorità profonde dei violoncelli si intrecciano ai versi poetici per dar vita a uno spettacolo di forte impatto emotivo.

Seguiranno, domenica 12 e 19 aprile, due affascinanti “concerti aperitivo” mattutini alle ore 11:30, seguiti da degustazione, sempre presso il Museo Pitagora. Il 12 aprile la Grieg Chamber Orchestra eseguirà celebri pagine del repertorio per archi di Mozart, Grieg e Bartók; il 19 aprile sarà protagonista Enrico Fagnoni, pianista eclettico dalle notevoli capacità tecniche, con un programma che spazia da Bach a Gershwin.

La rassegna si avvierà alla conclusione sabato 23 maggio con il duo pianistico Chiara Nicora – Ferdinando Baroffio, che presenterà il suggestivo programma “Quadri”, comprendente i celebri Quadri di un’esposizione di Musorgskij, la Petite Suite di Claude Debussy e l’Holberg Suite di Edvard Grieg.

Gran finale sabato 30 maggio con “Il futuro è qui”, affidato a due giovani talenti calabresi, Andrea Spezzano al violoncello e Giancarlo Grande al pianoforte, che già oggi incarnano la vitalità e la forza espressiva delle nuove generazioni della grande musica.