Questa mattina, la Polizia di Stato ha ricordato Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, con una solenne funzione liturgica in occasione della ricorrenza del 81° anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento nazista di Dachau, in Germania.

Alla cerimonia religiosa, che si è tenuta a Crotone presso la Chiesa della “Beata Maria Vergine del Rosario” di Pompei, hanno preso parte il Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, il Sindaco di Crotone, Ing. Vincenzo VOCE e le massime autorità civili e militari.

La funzione liturgica, officiata dal cappellano della Polizia di Stato Mons. Pancrazio LIMINA, si è svolta in un clima di profondo raccoglimento e partecipazione, rendendo omaggio alla figura di Giovanni Palatucci, simbolo di coraggio, senso del dovere e altissimi valori morali. Nel corso della celebrazione è stato ricordato il suo straordinario impegno umano e professionale, che lo portò a sacrificare la propria vita in difesa dei più deboli e dei perseguitati. La funzione liturgica è stata accompagnata dal coro dei poliziotti in divisa.

Il Questore di Crotone, Renato PANVINO, intervenuto al termine della celebrazione, ha rivolto un sentito ringraziamento verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato che con dedizione, professionalità e senso del dovere si impegnano quotidianamente per garantire sicurezza e legalità, rappresentando un punto di riferimento per la collettività e garantendo un costante sostegno alle persone più vulnerabili.

Al termine della celebrazione liturgica, in piazza Umberto I, in prossimità del monumento dei caduti, il Prefetto Franca FERRARO e il Questore Renato PANVINO hanno deposto una corona d’alloro. Nella stessa piazza, è stato piantumato un albero d’ulivo in ricordo del Questore di Fiume. Alle celebrazioni hanno preso parte la locale Sezione dell’Associazione Giovanni Palatucci, i vertici delle forze dell’ordine e gli studenti del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone.

La Polizia di Stato rinnova, così, il proprio impegno nel custodire e trasmettere i valori incarnati da Giovanni Palatucci, affinché il suo esempio continui a ispirare le future generazioni