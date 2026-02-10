Domenica 8 febbraio 2026, presso la sede provinciale FIJLKAM di San Marco Argentano (CS), si è svolto il 1° Raduno del Centro Tecnico Regionale FIJLKAM Calabria, primo appuntamento regionale dell’anno che ha riunito atleti provenienti da tutta la Calabria con l’obiettivo di favorire la crescita tecnica e il consolidamento del movimento sportivo regionale.
Tra le società protagoniste della giornata, la ASD Martial Kroton Ryu, presente con i propri atleti Cristiano Ioppoli, Daniel Damian, Sofia Damian e Alessio Garofalo, impegnati in una mattinata intensa di lavoro tecnico e confronto sportivo, nel corso della quale hanno dimostrato impegno, disciplina e spirito di squadra. Gli atleti sono stati accompagnati dai tecnici Carlo Bellino e Francesco Bellino, quest’ultimo anche Responsabile del Centro Tecnico Regionale Calabria.
Il raduno si è aperto con il saluto della Presidente di Settore, Viola Zangara, che ha ringraziato atleti, tecnici, genitori e lo staff del Centro Tecnico Regionale, guidato dal Commissario Tecnico regionale Luciano Dichiera e dal Responsabile CTR Francesco Bellino. Presente anche il Presidente del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, Enzo Migliarese, che ha portato il saluto istituzionale del Comitato.
Le sessioni di allenamento, curate dallo staff tecnico regionale, si sono concentrate sul perfezionamento del Kumite (combattimento) e del Kata (forme), aspetti fondamentali nel percorso di crescita agonistica degli atleti.
La ASD Martial Kroton Ryu esprime grande soddisfazione per la partecipazione dei propri atleti a questo primo raduno regionale dell’anno 2026, che ha inaugurato la nuova stagione sportiva rivelandosi un momento di alto valore tecnico, formativo e umano. Un sentito plauso è rivolto ad atleti, tecnici, dirigenti del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria e genitori, il cui contributo, espresso con impegno, competenza e passione, ha reso possibile una giornata di autentico sport e crescita condivisa.
