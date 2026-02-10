Nella splendida cornice del castello di Strongoli, si è svolta questa sera la cerimonia di consegna del Premio Petelino alla chef stellata Caterina Ceraudo.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente Rosalba Cotrone e del Presidente del Rotaract Strongoli Luigi Bruno l’intervento di saluto del Sindaco di Strongoli, dr. Francesco Benincasa che ha rinnovato il sostegno e l’attenzione dell’Amministrazione alle aziende locali che lavorano con impegno e professionalità, contribuendo alla buona reputazione e alla piena valorizzazione del territorio.

A seguire l’intervento molto apprezzato dell’ambasciatrice del gusto a Washington Dame Amy Riolo che ha raccontato la sua storia e la storia della sua famiglia di emigranti, originaria di Crotone. Amy ci ha parlato del suo desiderio e della sua gioia nel ritrovare le sue origini, della restanza come scelta oggi possibile, della sana abitudine del “mangiare” insieme a tavola che è un rito bellissimo che riunisce la famiglia e da preservare perché “prima di parlare di cosa mangiamo dobbiamo scegliere con chi mangiare”.

A seguire, la lettura del curriculum vitae di Caterina Ceraudo e la consegna del Premio Petelino riconosciuto dal Club “per la sua sublime arte culinaria e per l’originale esaltazione dei sapori e dei profumi della nostra terra”.

Dopo l’intervento di ringraziamento della Chef che ha ricordato nel suo percorso anche l’impegno del padre Roberto e della sua famiglia, l’attaccamento al territorio, la valorizzazione delle risorse e dei prodotti locali di qualità e l’orgoglio di appartenenza.

A seguire il conferimento del titolo di socia onoraria del Rotary Club Strongoli alla Chef di fama internazionale Amy Riolo, riconosciuta leader del pensiero culinario e

ambasciatrice gastronomica e dello stile di vita salutare, per i suoi numerosi meriti professionali e per la sua profonda dedizione al territorio crotonese e alle sue origini, di cui è particolarmente fiera.

Tra le altre autorità che ringraziamo molto per la presenza, Pasquale Catalano, assistente del Governatore, Luigi Ielasi, Delegato Distrettuale Polio Plus e Polio Plus Society, Caterina Affilistro, Delegata Distrettuale Rapporti con l’Interact A.R.2025-2026 per l’Azione Internazionale; Domenico Gangale consigliere distrettuale Distretto Rotaract 2012, l’Avv Eugenia Perri

Vicesindaco di Strongoli, il dott. Alfredo Marra, Consigliere comunale, Francesco Brasacchio, Governatore della Misericordia di Strongoli.

Presenti anche molti professionisti e imprenditori locali che ringraziamo insieme a tutti gli intervenuti.

La serata è stata allietata dagli interventi musicali, molto graditi, del maestro di tromba Arturo Fazio che ringraziamo per la sua sempre gentile disponibilita’.

Al termine, le conclusioni dell’Assistente del Governatore A.R. 2025-2026 Giuseppe Franco, il quale si è complimentato per l’ottima riuscita dell’evento ricco di contenuti e di momenti di piacevole arricchimento, augurando al Presidente e a tutti i soci di continuare a lavorare per il meglio del Club e del territorio.