La Calabria si prepara a fare i conti con il ciclone Ulrike, una intensa perturbazione che nelle prossime ore investirà gran parte del territorio regionale con piogge abbondanti, venti di burrasca e mareggiate lungo le coste.

La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un bollettino di allerta arancione per la fascia tirrenica, mentre sul resto della regione è stata dichiarata allerta gialla. Le previsioni indicano precipitazioni intense e persistenti, con accumuli significativi soprattutto sui versanti tirrenici. I venti potranno raggiungere raffiche molto forti, con possibili disagi alla circolazione e danni a strutture e alberature. Attese anche mareggiate di notevole intensità lungo le coste esposte.

La situazione è resa più delicata dal fatto che il territorio è già provato dalle piogge degli ultimi giorni: i terreni risultano in molti casi saturi e aumenta il rischio di frane, smottamenti e allagamenti, in particolare nelle aree interne e nei centri urbani con criticità idrogeologiche.

Alla luce dell’allerta arancione, numerosi sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di domani in diversi comuni della fascia tirrenica e dell’entroterra. La decisione è stata adottata in via precauzionale per limitare gli spostamenti e garantire la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico.

Le autorità raccomandano di evitare spostamenti non necessari, di non sostare nei pressi di corsi d’acqua o zone costiere durante le mareggiate e di prestare particolare attenzione alla viabilità, soprattutto nelle aree collinari e montane. Si invita la popolazione a seguire esclusivamente i canali ufficiali per gli aggiornamenti meteo e le eventuali nuove disposizioni.

Il ciclone Ulrike rappresenta una delle più intense ondate di maltempo di questa stagione invernale per la Calabria. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del fenomeno e l’eventuale proroga delle misure di emergenza adottate dai Comuni.