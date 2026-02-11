CASERTANA: De Lucia; Viscardi, Proia, Liotti (25’st Pezzella); Oukhadda, Toscano (39’st Leone), Saco, Girelli, Llano; Casarotto, Kallon (19’st Bentivegna). A disp.: Merolla, Vilardi, Galletta, Kontek, Giugno, De Liguori, Arzillo. All. Coppitelli
CROTONE: Merelli; Veltri (25’st Piovanello), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo, Vinicius, Calvano (14’st Meli); Energe (14’st Musso), Gomez (43’st Armini), Maggio (14’st Zunno). A disp.: Martino, Paciotti, Guerra, Sandri, Russo, Bruno, Vrenna. All. Longo
ARBITRO: Di Mario di Ciampino
MARCATORI: 12’pt Saco (Ca), 23’pt Vinicius (Cr), 31’pt Girelli (Ca), 38’st Gomez (Cr)
AMMONITI: Proia (Ca), Kallon (Ca), Girelli (Ca), Meli (Cr), Musso (Cr)
ESPULSO: 9’st Gallo (Cr) per somma di ammonizioni
