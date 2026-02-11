Crotone – Un’importante tappa per le giovani promesse della pallavolo italiana si svolgerà a Crotone: dal 9 al 12 febbraio 2026,presso il Palakro (Via Nazioni Unite), il Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili, Vincenzo Fanizza,coadiuvato dallo Staff Tecnico Regionale,terrà un collegiale di allenamento del Club Italia Allargato.

Pallavolo Crotone è orgogliosa di ospitare questo prestigioso evento, così come dichiara la

presidente Romina Pioli “un’occasione unica per il territorio e per il movimento giovanile locale”.

La società si conferma punto di riferimento per la crescita dei giovani atleti, offrendo strutture e organizzazione all’altezza di iniziative nazionali di grande livello.

Ancora più motivo di orgoglio per i tritoni è la presenza tra i convocati di Tommaso Diaco,promettente atleta classe 2010, tesserato Pallavolo Crotone. La partecipazione di Tommaso è un chiaro riconoscimento del lavoro svolto dalla società nella formazione dei giovani talenti e testimonia la qualità del settore giovanile dei tritoni.

Il collegiale rappresenta un momento fondamentale di qualificazione e selezione nazionale, offrendo ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova con i migliori coetanei calabresi , sotto l’occhio attento di tecnici nazionali e regionali.

Pallavolo Crotone conferma ancora una volta la propria missione: formare atleti di talento e contribuire alla crescita dello sport sul territorio,offrendo opportunità concrete di sviluppo tecnico e personale ai suoi tesserati .