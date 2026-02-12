Nella mattinata odierna, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha ricevuto la visita dell’Arcivescovo di Crotone e Santa Severina, S.E. Mons. Alberto TORRIANI, del Procuratore della Repubblica, dott. Domenico Guarascio, e una delegazione di sacerdoti ambrosiani, provenienti da tutta Italia.

L’incontro, svoltosi in un clima di profonda cordialità e reciproca stima, si è focalizzato sulle strategie di approccio ai fedeli e sulla gestione delle dinamiche sociali del territorio, al fine di promuovere una cultura della legalità che sia sempre più vicina alle esigenze spirituali e civili della cittadinanza.

Sono stati trattati diversi temi, tra questi quello del ruolo del sacerdote in territori ove operano organizzazioni mafiose appartenenti alla ‘ndrangheta ed in particolare in occasione di processioni religiose nelle quali, sino a qualche tempo fa, gli appartenenti alle organizzazioni criminali ne condizionavano i percorsi e le soste nei pressi delle abitazioni dei boss mafiosi.

Gli interventi delle autorità di Pubblica Sicurezza, con l’emissione di provvedimenti amministrativi, ha contrastato il fenomeno rendendolo risibile.

Un altro tema particolarmente attenzionato nel corso dell’incontro è stato quello delle donazioni in favore della Chiesa da parte di soggetti con ruoli apicali nelle organizzazioni criminali, trovando opinione comune che le stesse non debbano essere accettate ma restituite agli stessi.

Il Procuratore della Repubblica Domenico GUARASCIO ha posto l’attenzione sulle indagini condotte dalla Procura della Repubblica riguardanti le organizzazioni criminali ed il tentativo delle stesse di acquisire consensi anche attraverso un costante rapporto con i sacerdoti presenti nelle aree di interesse.

L’incontro intenso è stato salutato con estremo favore da parte di S.E. Mons. TORRIANI e dai sacerdoti presenti nonché dal cappellano della Polizia di Stato Don Ezio LIMINA, i quali hanno manifestato soddisfazione e piena approvazione sulla validità e l’importanza dell’iniziativa perché ha lasciato segni profondi che certamente segneranno in un futuro un ulteriore tassello nel codice comportamentale dei religiosi già da tempo assunto e professato con forza a sostegno della legalità e della contribuzione e crescita dei giovani, cittadini e professionisti del domani.

Al termine del colloquio, la delegazione ha effettuato una visita conoscitiva dei vari Uffici della Questura, incontrando il personale in servizio e portando un messaggio di incoraggiamento per il quotidiano impegno profuso a tutela della sicurezza pubblica.

La visita si è conclusa con l’impegno a proseguire questo percorso di collaborazione per costruire solidi e costruttivi rapporti tra rappresentanti dello Stato e della Chiesa.

