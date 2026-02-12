A partire dal prossimo 15 febbraio entreranno in vigore i nuovi orari della Zona a Traffico Limitato sul lungomare cittadino. La modifica è prevista dal regolamento attuativo del Comune di Crotone e riguarderà il periodo compreso tra il 15 febbraio 2026 e il 1° aprile 2026.

I nuovi orari

Nel dettaglio, la ZTL sarà attiva:

Sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:00

dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Si tratta di una rimodulazione che interessa la fascia invernale e di inizio primavera, in attesa della programmazione estiva che tradizionalmente prevede orari più estesi.

Il provvedimento riguarda il seguente tratto del lungomare:

Viale Cristoforo Colombo , con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa);

, con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa); Viale Antonio Gramsci , con inizio da Piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso);

, con inizio da Piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso); Via Poggioreale, nel tratto compreso tra viale Cristoforo Colombo e via Interna Marina.

L’area interessata comprende quindi uno dei tratti più frequentati del lungomare, punto di riferimento per passeggiate, attività commerciali e momenti di socialità.

In base alle disposizioni del vigente Codice della Strada, l’accesso alla ZTL nel tratto tra Piazza Marinai d’Italia e piazzale Ultras sarà consentito esclusivamente alle seguenti categorie:

Titolari dell’apposito permesso per veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada; Cittadini residenti all’interno della ZTL titolari di box auto, esclusivamente per ingresso e uscita dal proprio locale.

Tutti gli altri veicoli non autorizzati non potranno accedere durante gli orari di attivazione, pena le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La modulistica per la richiesta dei permessi e tutte le informazioni dettagliate relative alla ZTL sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata alla Polizia Locale.

https://www.comune.crotone.it/PoliziaLocale/ZTL

L’Amministrazione invita i cittadini a prendere visione delle nuove disposizioni per evitare disagi e sanzioni, ricordando che la regolamentazione del traffico mira a garantire maggiore sicurezza e vivibilità dell’area del lungomare.