L’Associazione Giovanni Palatucci di Crotone, guidata dal Cav. Vincenzo Costa, ha partecipato alla solenne commemorazione del Questore Giovanni Palatucci, in occasione dell’81° anniversario della sua scomparsa nel campo di concentramento di Dachau.

La cerimonia, svoltasi presso la Chiesa “Beata Maria Vergine del Rosario” di Pompei, ha visto la presenza del Prefetto di Crotone, Dott.ssa Franca Ferraro, del Questore Renato Panvino, il Presidente della Provincia di Crotone Fabio Manica, del Sindaco Ing. Vincenzo Voce e delle massime autorità civili e militari del territorio. Alla cerimonia hanno inoltre partecipato degli alunni con relativi accompagnatori dell’Istituto Comprensivo “Rosmini-Giovanni XXIII” della 3 C Anna Frank. La funzione religiosa è stata officiata da Mons. Pancrazio Limina, Cappellano della Polizia di Stato di Crotone.

Al termine della celebrazione, in Piazza Umberto I, è stata deposta una corona d’alloro in memoria del Questore di Fiume ed è stato piantumato un ulivo quale simbolo di pace e memoria.

L’Associazione rinnova il proprio impegno nel custodire e diffondere i valori di coraggio, legalità e solidarietà incarnati da Giovanni Palatucci, affinché il suo esempio continui a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni.