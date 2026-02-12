Nella “Giornata del ricordo” delle vittime delle Foibe, una delegazione dell’A.N.I.O.C., composta dal Cav. Giuseppe Crea, Delegato Provinciale di Crotone e Coordinatore Regionale della Calabria, dal Cav. Francesco Saverio Scicchitano, Segretario Provinciale e Regionale, dal Comm. Vincenzo Astorino e dal Cav. Ugo Ranieri, ha deposto un mazzo di fiori, in Piazza delle Foibe, ai piedi della targa collocata a suo tempo dall’A.N.I.O.C. a ricordo degli Italiani di Istria e Dalmazia, martirizzati nelle Foibe, dopo la seconda guerra mondiale, per mano dei “partigiani” titini.

Hanno partecipato alla cerimonia il Consigliere Comunale avv. Fabrizio Meo ed in rappresentanza dell’associazione Crotone Libera, Giancarlo satiro.

Il Consigliere Meo ha ricordato che l’apposizione della targa è stata voluta e finanziata dalla sezione locale dell’A.N.I.O.C. ed ha ringraziato la famiglia Crea per la partecipazione a questa iniziativa.

L’avv. Meo ha anche ricordato gli altri importanti contributi dati dall’associazione e finalizzati al recupero della memoria storica, concretizzatasi con la realizzazione, in Via Claudio Crea, del monumento dedicato a tutti i deportati di tutte le guerre e per ultimo dalla realizzazione di un monumento a celebrazione dei nostri concittadini caduti nella campagna di Russia, durante la seconda guerra mondiale.

Il Coordinatore regionale dell’A.N.I.O.C., Cav. Giuseppe Crea, ha ricordato le finalità e l’opera dell’A.N.I.O.C. in Città, resa possibile anche grazie al contributo di soci benemerito come il Cav. Massimiliano Baffa, il cui impegno ha consentito la realizzazione della targa di Piazza Foibe e monumento ai caduti in Russia.