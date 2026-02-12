Si è svolto ieri mattina, presso la sala mensa della scuola primaria di Torre Melissa, l’incontro dedicato alla 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐞, promosso dall’Associazione Culturale Format ETS in collaborazione con il Comune di Melissa, nell’ambito della 23ª edizione del 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐃𝐚𝐲.

Ad aprire i lavori è stata la 𝐝𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚, originaria di Torre Melissa, che ha introdotto l’iniziativa sottolineando l’importanza della consapevolezza digitale e del ruolo educativo della comunità.

A seguire, il 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐀𝐯𝐯. 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 ha portato i saluti istituzionali, evidenziando – anche da professionista – i pericoli concreti che possono derivare da un utilizzo non consapevole di Internet da parte dei minori, richiamando l’attenzione su responsabilità, prevenzione e tutela.

La 𝐝𝐨𝐭𝐭.𝐬𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚, Assessore con delega alla Cultura, Turismo e Spettacolo, ha rimarcato quanto sia fondamentale il sostegno e la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, scuola e famiglia per proteggere e guidare i più giovani nel mondo digitale.

Di grande rilievo gli interventi dell’𝐀𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 e della 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚, che hanno affrontato il tema dei reati sempre più frequenti nel mondo dei social network, fenomeni che vedono purtroppo spesso protagonisti i minori, offrendo esempi concreti e strumenti utili di prevenzione.

Importante anche l’intervento della 𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟.𝐬𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐨𝐝𝐚, che ha sottolineato il ruolo centrale della scuola nell’educazione digitale e nella formazione di cittadini consapevoli.

Notevole e coinvolgente l’intervento del 𝐝𝐨𝐭𝐭. 𝐑𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐒. 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐟𝐢𝐨𝐭𝐢, esperto di cybersecurity e Presidente dell’Associazione Culturale Format ETS, che ha spiegato in maniera chiara ed esemplare ai giovani i rischi della rete, fornendo consigli pratici per navigare in sicurezza e utilizzare consapevolmente gli strumenti digitali.

Un momento di confronto e crescita collettiva che conferma l’impegno del Comune di Melissa nella promozione della cultura della legalità e della sicurezza digitale.