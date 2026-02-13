L’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri prosegue con determinazione il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La Commissione Bullismo e Cyberbullismo dell’Istituto, in collaborazione con l’associazione Educando Peter Pan Crotone, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione rivolto alla comunità studentesca, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto, del dialogo e dello scambio reciproco, ribadendo con forza il “NO” a ogni forma di violenza e sopraffazione.



L’iniziativa rientra tra le azioni annuali di prevenzione promosse dalla Commissione e si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 08:30, presso l’Aula Magna del plesso Alfieri, coinvolgendo le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado.

Ospite dell’incontro sarà il Maresciallo Gianluca Lumare, che guiderà un momento di confronto e riflessione sui rischi e sulle conseguenze del bullismo e del cyberbullismo, offrendo agli studenti strumenti concreti per riconoscere e contrastare comportamenti scorretti sia nel contesto reale sia in quello digitale.

Interverranno inoltre la Dirigente Scolastica dell’I.C. Papanice Alfieri, Concetta Masi e Ettore Pontieri, referente bullismo dell’Istituto.

