L’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026.

Lo comunica l’assessore al Bilancio Antonio Scandale

La nota stampa del 10.02.2026 cita espressamente “la delibera 20/2026/R/COM, che arriva a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio, riguarda tutte le utenze e forniture di famiglie e attività produttive site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026.

Le misure si applicano a tutte le fatture e agli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, compresi eventuali costi per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro o gli ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori del settore rifiuti. Allo stesso modo verranno sospese le procedure di distacco per morosità, anche verificatesi prima della stessa data”.

La misura spetta ai titolari di utenze/forniture site in uno dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 di cui all’allegato alla citata ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 1180/2026.

La concessione della misura non è automatica.

I titolari dovranno presentare apposita istanza secondo il modello di cui all’Allegato A della citata deliberazione ARERA n. 20 nel corpo della quale ai sensi del DPR 445/2000 dichiarano che la propria utenza o fornitura è asservita ad un’abitazione o sede produttiva distrutta in tutto o in parte, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali.

Le istanze potranno essere presentate direttamente alla SO.G.E.T. S.p.a. – Società di Gestione Entrate e Tributi a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.sogetspa@pec.it ovvero in alternativa protocollate direttamente alla sede di Crotone sita alla Via Nuova Poggioreale n. 71-73.