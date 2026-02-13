Cirò- Cirò ricorda lo scienziato Antonino Zichichi che nel 2010 ha inaugurato il museo dedicato al cirotano Luigi Lilio riformatore del calendario gregoriano, invitato dall’allora sindaco Mario Caruso e dall’assessore Francesco Lombardo.

“ La scomparsa del Prof. Zichichi lascia un vuoto nel mondo della scienza e della fede- scrive in una nota Mario Caruso. Ho avuto l’onore di conoscerlo nel 2010 -prosegue- quando su mio invito da Sindaco venne a Cirò ad inaugurare il museo dedicato a Luigi Lilio, nella ricorrenza dei 500 anni dalla nascita. Con il Prof. Zichichi e’ nato da subito un rapporto reciproco di stima e di cordialità”.

Il museo dedicato a Lilio è stato possibile grazie al ricercatore Francesco Vizza che ha reperito tutta la documentazione necessaria oggi in mostra. “Nel 2013- prosegue Caruso- quando venne revocato da assessore della Regione Sicilia lo nominai assessore del Comune di Cirò per la promozione culturale. Ricordo che mi chiamò per ringraziarmi dicendomi che per lui la politica è stata e rimarrà la scienza. Buon viaggio Prof. Verso quel Dio che governa la scienza”- ha concluso Caruso.

“Del Professore Antonino Zichichi la comunità di Cirò conserverà per sempre memoria-scrive in una nota il sindaco Mario Sculco– della sua preziosa testimonianza e del suo fondamentale contributo nel percorso di valorizzazione e promozione della figura e dell’opera di Luigi Lilio. Invitato dalla nostra comunità e dalle nostre istituzioni, proprio con Zichichi nel 2010, in occasione dei 500 anni dalla nascita dell’illustre astronomo cirotano, si inaugurava il Museo Nazionale a lui dedicato e si impreziosiva quel polo culturale che all’interno di Palazzo Zito custodisce anche i Musei dell’Agricoltura, del Vino e di Giano Lacinio.

È quanto ha dichiarato il sindaco Mario Sculco esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità scientifica per la scomparsa di questa figura straordinaria che ha segnato con il suo pensiero e il suo impegno la storia della ricerca scientifica internazionale e che ha sostenuto fortemente l’impegno di questo territorio nel valorizzare l’eredità di Lilio. La sua presenza nel 2010 a Cirò per lo speciale anniversario – aggiunge – contribuì a restituire visibilità, prestigio e forza all’opera di Lilio rilanciandone il valore scientifico e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Quel percorso – avviato anche grazie alla sensibilità scientifica e umana del Professor Zichichi – ha portato nel 2012 all’istituzione da parte della Regione Calabria della Giornata regionale del Calendario.