Al Liceo “Gian Vincenzo Gravina” sono stati avviati nella giornata odierna controlli straordinari, in via esclusivamente precauzionale, a seguito della presenza di amianto segnalata nell’area degli ex Mercati Generali.

L’iniziativa fa seguito all’incontro svoltosi tra il Dirigente scolastico, il Sindaco, il Presidente della Provincia di Crotone e i rappresentanti degli studenti e dei genitori. A partire da tale confronto, il Dirigente scolastico di comune accordo con il Comune e la Provincia si è prontamente attivato per richiedere verifiche approfondite, con l’obiettivo di garantire la massima tutela di studenti, docenti e personale ATA.

La sicurezza della comunità scolastica rappresenta, infatti, una priorità assoluta.

Le operazioni di controllo sono condotte in collaborazione con ARPACAL, ASP – Servizio di Sanità Pubblica, Carabinieri e Vigili del Fuoco, ciascuno impegnato secondo le proprie competenze in sopralluoghi tecnici e accertamenti ambientali.

Un’azione coordinata e responsabile, finalizzata a escludere ogni possibile rischio e a fornire informazioni chiare, trasparenti e puntuali.

L’intervento tempestivo messo in campo testimonia l’attenzione costante della Dirigenza e delle istituzioni coinvolte, in un’ottica di prevenzione, responsabilità e tutela della salute pubblica.

Il Liceo Gravina conferma così il proprio impegno nel garantire ambienti scolastici sicuri e controllati, intervenendo con prontezza ogniqualvolta la tutela della comunità scolastica lo richieda.