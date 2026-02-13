Si è tenuta ieri mattina, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, la conferenza stampa di presentazione della stagione crocieristica 2026.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Voce, l’assessore al Turismo Giovanna Lamanna, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno e Ionio Meridionale Paolo Piacenza, Raffaella Del Prete della Crotone Cruise Port e Gregorio Mungari Cotruzzolà di Alfa 21, il rappresentante del Comune di Crotone nel Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale Flavio Matarazzo .

La nuova stagione si apre nel segno della continuità e della programmazione, a conferma di un lavoro sinergico che ha già prodotto risultati concreti. I dati registrati nelle precedenti stagioni, infatti, confermano e rafforzano il percorso di crescita che Crotone ha intrapreso nel settore del turismo crocieristico.

Nel corso della conferenza stampa è stato evidenziato il gioco di squadra che ha portato ad importanti risultati. Squadra che si avvale della fattiva e preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato.

Dopo i numeri significativi degli anni scorsi, il 2026 si preannuncia come un anno particolarmente importante per il porto cittadino: sono infatti previsti 42 arrivi di navi da crociera, distribuiti nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 31 dicembre. Il 50% di arrivi in più rispetto al 2025.

Undici diverse compagnie, oltre 30.000 ospiti (+ 16% rispetto allo scorso anno), 8 navi che per la prima volta attraccheranno a Crotone, un doppio approdo il 4 giugno ed arrivi il giorno di Natale e dell’ultimo dell’anno.

Crotone sarà presente anche nelle principali fiere internazionali di settore tra cui il Seatrade Cruise Global di Miami e il Seatrade Cruise Europe di Amburgo.

Ospiti provenienti dall’Europa e dall’America e, per la prima volta, anche dalla Cina. Un risultato che testimonia il crescente interesse internazionale verso la città e consolida il ruolo di Crotone nel panorama crocieristico del Mediterraneo.

Il sindaco Voce ha sottolineato come “la crescita del traffico crocieristico rappresenti un risultato frutto di una visione condivisa e di un lavoro di squadra tra istituzioni, autorità portuale e operatori del settore. Il porto è una porta strategica per la città e ogni approdo si traduce in opportunità concrete per il tessuto economico e commerciale locale”.

L’assessore al Turismo Giovanna Lamanna ha evidenziato “l’importanza della programmazione e della qualità dell’accoglienza. Stiamo lavorando per offrire ai crocieristi un’esperienza autentica e organizzata, capace di valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio”.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza, ha parlato di “un percorso di crescita strutturato e sostenibile. I risultati raggiunti sono il segno di una strategia che punta a consolidare Crotone tra gli scali di riferimento del circuito crocieristico del Sud Italia, rafforzando infrastrutture e servizi”

Raffaella Del Prete, per Crotone Cruise Port, ha evidenziato «la soddisfazione per la fiducia rinnovata dalle compagnie crocieristiche, segno della qualità del lavoro svolto in termini di accoglienza e servizi ai passeggeri”.

Gregorio Mungari Cotruzzolà di Alfa 21 ha infine sottolineato «il valore della collaborazione tra pubblico e privato per trasformare ogni scalo in un’opportunità di promozione del territorio e di crescita economica”.

La stagione crocieristica 2026 si inserisce dunque in un percorso di sviluppo già avviato e consolidato, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del porto di Crotone come volano turistico e leva strategica per l’economia cittadina.