CROTONE – Nel primo pomeriggio di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenute in supporto al Comando di Cosenza, a seguito dei numerosi interventi resi necessari dall’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, in particolare il versante tirrenico.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno determinato criticità diffuse in diversi comuni della provincia cosentina. Le richieste di soccorso hanno riguardato soprattutto allagamenti di abitazioni e locali commerciali, alberi abbattuti dal forte vento, recupero di autovetture in difficoltà, smottamenti e frane, oltre a significativi disagi alla viabilità.

Per rafforzare il dispositivo di soccorso già impegnato sul territorio, dal Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone sono partiti due mezzi di supporto, di cui uno leggero, con personale specializzato pronto a operare nelle situazioni più complesse.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo regionale di emergenza attivato per fronteggiare gli effetti dell’intensa perturbazione che sta colpendo la regione.

Le operazioni sono tuttora in corso e proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate.