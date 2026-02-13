[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Melissa- Tributo all’artista Cataldo Perri sabato 21 febbraio alle ore 19.00, presso il museo delle ricerche contadine, dove il professore Mario Contosta interpreterà “La voce delle corde”, patrocinato dal comune di Melissa e dall’associazione culturale “Viva Visione” presieduta da Massimo Lo Monaco, associazione onlus che promuove la Calabria positiva e le sue eccellenze.



Scomparso di recente, Perri era un uomo di grande spessore umano, culturale e civile, molto apprezzato non solo nella sua Cariati , ma era conosciuto dappertutto, medico stimato, artista di grande sensibilità e uomo delle istituzioni, che ha dedicato la propria vita al servizio delle persone e della collettività. Rinomato medico e musicista calabrese, virtuoso della chitarra battente e cantore della cultura del Sud. Autore eclettico, ha fuso musica etnica e teatro, collaborando con lo scrittore Carmine Abate e componendo per la Rai: Linea Blu, Sereno Variabile.



Noto per lo spettacolo La Zampogna e il Violoncello e il romanzo “Malura”, ha unito la passione per la musica alla professione di medico, descrivendosi come “medico per mangiare, musicista per vivere”. Considerato uno dei maggiori interpreti della chitarra battente, ha sviluppato una tecnica personale tra tradizione e innovazione, portando la musica calabrese in Italia e all’estero: Europa, America, Asia. La sua “Tarantella di Cariati” è stata usata dalla Rai come sigla del Meteo nel 2006, anno in cui ha firmato musiche per la fiction- “L’uomo che sognava con le aquile”. Perri è ricordato come un artista autentico, capace di dare voce all’identità calabrese senza folclorismi. Il contributo dell’associazione VivaVisione presso il museo delle ricerche contadine di Melissa, vuole essere un motivo, un’occasione per ricordare il suo alto spessore culturale e artistico della Calabria nel mondo.