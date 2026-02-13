In occasione del Safer Internet Day 2026, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete, il Comune di Cirò Marina si conferma in prima linea nel promuovere una cultura digitale consapevole e responsabile. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Format ETS di Reggio Calabria, si è tenuto presso il Teatro – Centro Polivalente “Alikia” di Cirò Marina, con il patrocinio e la stretta collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione: un importante momento di confronto e sensibilizzazione dedicato alla sicurezza online, all’uso responsabile delle tecnologie digitali e alla tutela dei più giovani in rete.

Con il SID 2026 è partita anche la decima edizione della campagna di comunicazione Il Mese della Sicurezza in Rete, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ad aprire i lavori è stata la dott.ssa Simona Malena, che ha sottolineato l’importanza della consapevolezza digitale e del ruolo fondamentale della comunità nel percorso educativo dei giovani, con l’obiettivo di offrire a studenti e studentesse gli strumenti per navigare in modo critico, proteggendosi dai rischi del web senza rinunciare alle opportunità della tecnologia.

«Investire nella formazione digitale delle nuove generazioni – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Culturale Format ETS – significa costruire una comunità più consapevole, responsabile e preparata ad affrontare le sfide del futuro. Il Safer Internet Day rappresenta un’occasione preziosa per unire competenze, esperienze e valori a servizio dei ragazzi».

Un’alleanza educativa e istituzionale. L’incontro ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e delle forze dell’ordine, a testimonianza di quanto il tema del cyberbullismo e della sicurezza informatica sia prioritario. Presenti l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina, il consigliere regionale della Calabria Sergio Ferrari, l’Arma dei Carabinieri – Compagnia di Cirò Marina, la Polizia Locale di Cirò Marina, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Crotone, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, i Dirigenti Scolastici degli istituti coinvolti e l’Equipe Multidisciplinare ATS di Cirò Marina, per approfondire gli aspetti legati al benessere digitale e ai risvolti psicologici dell’uso dei social media.

Molto apprezzato l’intervento del dott. Renato S. Marafioti, esperto di cybersecurity e presidente di Format ETS, che ha illustrato i principali rischi della rete, offrendo consigli pratici per navigare in sicurezza. Il tema “Insieme per un Internet migliore” ha rappresentato un invito a riflettere sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella costruzione di un Internet positivo e sicuro.

Protagonisti della giornata sono stati studenti e studentesse, chiamati a diventare cittadini digitali consapevoli. L’obiettivo è stato trasformare il Teatro Alikia in un laboratorio di cittadinanza attiva, analizzando il confine tra virtuale e reale per prevenire fenomeni come cyberbullismo, dipendenza e isolamento sociale.

Il Safer Internet Day 2026 si conferma così un appuntamento fondamentale per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni, con l’obiettivo comune di rendere Internet un ambiente sicuro, positivo e accessibile per tutti.