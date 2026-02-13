I giornalisti crotonesi tornano a calcare le scene, ancora una volta nel nome della solidarietà. E lo fanno con la versione aggiornata ed arricchita della commedia che li ha visti esordire: “È morto il giornalismo, viva i giornalisti!”. Nuove scene, nuovi esilaranti personaggi, ruotano attorno a questo strambo funerale, che strappa tante risate ad anche qualche riflessione dolceamara.

L’appuntamento è per domenica 22 febbraio, alle ore 18, sul palcoscenico del teatro Scaramuzza. «L’obiettivo – spiega l’autore della commedia, Giacinto Carvelli – è quello di divertirci, farvi divertire e tutti insieme dare una mano a chi si trova in difficoltà. L’incasso questa volta sarà devoluto alla mensa di Padre Pio, che ogni giorno provvede ad accogliere e sfamare molte decine di persone. Sappiamo che i volontari hanno bisogno di supporto continuo, e dunque abbiamo pensato di contribuire con l’aiuto di una città che ha sempre risposto con grande generosità».

La regia è, come sempre, di Rodolfo Calaminici, che esorta a «non perdere l’occasione di vedere ancora una volta i giornalisti in una veste sorprendente e diversa dal solito, pronti a prendere in giro se stessi e la propria professione nel segno della solidarietà. Aiutateci ad aiutare!».

I biglietti sono disponibili in prevendita presso: G&G Collection, via Vittorio Veneto 14; Pizzeria “Lo Sfizioso”, via XXV Aprile 81; Pasticceria Nosdeo, via Nazioni Unite 12.