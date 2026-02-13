La collaborazione tra politica, sanità e amministrazione comunale continua a dimostrarsi una strada concreta ed efficace per il raggiungimento di obiettivi comuni, soprattutto quando in gioco c’è la tutela di servizi essenziali per la comunità.

È in quest’ottica che si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo presso i locali dell’ASL di Strongoli, incontro fortemente voluto da Francesco Mittica, Coordinatore di Forza Italia Giovani, insieme al dirigente dell’ASL, dott. Nicodemo Mingrone, e all’ing. Giuseppe Mercurio, con l’obiettivo di verificare lo stato della struttura e individuare le criticità presenti.

All’incontro ha preso parte anche il Sindaco di Strongoli, Francesco Benincasa, che ha manifestato piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a intervenire prontamente su alcune problematiche riscontrate, in particolare infiltrazioni e altri interventi di carattere manutentivo, necessari per garantire il corretto funzionamento della struttura.

«Sono numerosi gli specialisti che quotidianamente prestano servizio all’interno di questi locali – ha dichiarato il dott. Mingrone – e abbiamo il dovere di assicurare condizioni di igiene e sicurezza adeguate, non solo per i pazienti ma anche per tutto il personale sanitario».

Sulla stessa linea anche Francesco Mittica, e il suo coordinamento che hanno sottolineato come sia fondamentale difendere e preservare i pochi servizi sanitari ancora presenti nel capoluogo, rendendo i locali pienamente idonei allo svolgimento di visite specialistiche e campagne vaccinali, a beneficio dell’intera cittadinanza.

Dal confronto è emersa una volontà condivisa di collaborazione: «Siamo certi che l’Amministrazione comunale saprà accogliere le proposte avanzate dall’ASL – hanno concluso i partecipanti – e siamo ben lieti di poter contribuire, ciascuno per le proprie competenze, a migliorare le sorti della nostra città».

Un esempio concreto di come attenzione politica, responsabilità gestionale e impegno amministrativo, se messi in sinergia, possano tradursi in azioni reali a tutela del bene pubblico.