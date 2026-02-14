19ª giornata: Perugia-Crotone 3-0
PERUGIA: Vinti; Rondolini, Barberini, Dodde (1’st Napolano), Peruzzi, Brunori, Ciani (23’st Bellali), Dottori (23’st Merico) Giardino, Berta (34’st Vanni), Agnissan (13’st Perugini). All. Giorgi
CROTONE: Grimaldi; D’Oppido (18’st Valenza), Cortese, Bianchi (18’st Gonnella), Adamo, Pierangeli, Goure, Troiano (34’st Fiore), Sinopoli, Terrasi (43’st Sugamiele), Cosentino. All. Corrado
Arbitro: Spagnoli
Reti: 24’pt Agnissan, 12’st Berta, 16’st Dottori
Ammoniti: Brunori (P), Casile (C)
Lascia un commento