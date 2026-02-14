TABELLINO
Picerno-Crotone 3-1
PICERNO: Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Baldassin, Franco (18’st Maiorino; 48’st Cardoni), Pugliese (18’st Bianchi); Guadagni (33’st Salvo), Abreu, Kanoute (48’st Djbril). A disp. : Summa, Esposito A., Frison, Bocic, Esposito E., Del Fabro, Coppola, Pistolesi. All. Bertotto
CROTONE: Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale (24’st Cocetta), Guerra (35’st Bruno); Meli (1’st Musso), Vinicius, Sandri; Energe (21’st Piovanello), Gomez, Zunno (1’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Veltri, Calvano, Groppelli, Russo, Vrenna. All. Longo
ARBITRO: Totaro di Lecce
MARCATORI: 10’pt Bellodi (P), 33’pt Guadagni (P), 41’pt Gomez (C), 34’st Baldassin (P)
AMMONITI: Pugliese (P), Sandri (C), Musso (C), Bellodi (P)
Note: 47’st Gomez (C) calcia fuori un calcio di rigore
Clicca qui per il riassunto della gara
Lascia un commento