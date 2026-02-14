Il 2025 si chiude con un bilancio straordinario per il Moto Club Enturisti Cirò Marina, autentico protagonista del Campionato Enduro FMI Calabria. Un anno ricco di vittorie, podi e soddisfazioni che consacra il team tra le realtà più competitive del panorama motociclistico regionale e nazionale.

Il team Enturisti trionfa in tutte le categorie del campionato Enduro FMI con:

Francesco Benvenuti – 1º classificato Top Class regionale e 3º in Coppa Italia

Antonio Gallo – 1º classificato Categoria Senior regionale

Salvatore Mercurio – 1º classificato Categoria Veteran

Alessandro Giorgio – 2º classificato Categoria Major

Francesco Pio Coppola – 1º classificato Mini Enduro 85

Un risultato corale che ha trovato la sua massima espressione nella classifica a squadre:

1º classificato assoluto – Moto Club Enturisti Cirò Marina, premiato come miglior motoclub della Calabria.

La Premiazione dei Campionati Regionali Enduro FMI Calabria 2025 si è tenuta l’8 febbraio presso la sala convegni Giardini Deodato di Jonadi (VV). Una cerimonia partecipata e sentita, che ha coinvolto l’intera comunità motociclistica regionale.

Presenti il Presidente Regionale dott. Piromalli, l’intero Co.Re. FMI Calabria e una delegazione nazionale intervenuta per celebrare i campioni regionali 2025 e i migliori team del territorio.

Un momento di orgoglio non solo per il club, ma per tutta Cirò Marina, che vede nei suoi motoenduristi un simbolo di passione, disciplina e spirito sportivo.

Il futuro si annuncia ancora più ambizioso. Il Campione Italiano Giuliano Macuso nel 2026 disputerà i Mondiali, gli Internazionali di Marecross e i Campionati Assoluti d’Italia, portando ancora più in alto i colori del motociclismo calabrese.

Il successo dell’evento e dell’intera stagione è merito del direttivo del Moto Club Enturisti Cirò Marina, composto da:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Gianluca Aloisio, Mariano Salerno, Michele e Francesco Alfì, Umberto Russo, Luigi e Roberto Perri, Francesco Cariati, Giovanni Parrilla, Vincenzo De Franco e Francesco Lettieri.

Un gruppo compatto, determinato, che ha saputo costruire nel tempo una realtà sportiva solida e vincente.