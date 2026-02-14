La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) esprime il proprio apprezzamento ai colleghi del Posto di Polizia Ferroviaria di Crotone per la competenza, la professionalità e la dedizione profuse nell’ormai consolidato progetto “Train… To Be Cool”.

L’iniziativa, nata nel 2014 e ideata dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno in collaborazione con il MIUR (oggi MIM), ha l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e della sicurezza in ambito ferroviario ed è rivolta, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il progetto si articola attraverso incontri strutturati all’interno dei plessi scolastici ospitanti, durante i quali i Trainers della specialità affrontano tematiche incentrate sulla legalità, suicomportamenti corretti e sui pericoli presenti nelle stazioni ferroviarie e nelle aree ad esse collegate, ponendo l’attenzione sulle principali cause dell’incidentalità ferroviaria.

Anche per l’anno scolastico 2025/2026, gli operatori della Polizia Ferroviaria della provincia pitagorica hanno avviato gli incontri formativi e, in data 11 febbraio, hanno condiviso le informazioni del progetto coinvolgendo circa cento studenti dell’Istituto Comprensivo “Cicco Simonetta”, nei plessi di Caccuri, Belvedere di Spinello, Cerenzia e Castelsilano.

L’entusiastica accoglienza riservata dagli studenti e dal personale docente, unita alla consapevolezza maturata sui temi affrontati,arricchiti da esempi pratici ed esperienze dirette dei Trainers, ha confermato l’importanza di rendere attivamente partecipi i giovani e il mondo scolastico in questa iniziativa ormai collaudata, che ha restituito feedback estremamente positivi e carichi di gratitudine.

«La presenza della Polizia di Stato nelle scuole, dichiara il Segretario Provinciale Generale del SAP, Eugenio Lucente, è un segnale concreto di vicinanza al territorio e alle famiglie. Il dialogo diretto con i giovani e la condivisione di esperienze reali rendono la prevenzione uno strumento efficace per costruire una società più consapevole».

Il Sindacato Autonomo di Polizia rinnova il proprio sostegno a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nel servizio alla collettività, sottolineando quanto queste iniziative rappresentino importanti momenti di condivisione, crescita e responsabilizzazione sociale.