CIRÒ MARINA – È entrata nel vivo la terza edizione del Carnevale di Cirò Marina 2026, organizzata dall’associazione Il Faro – Officina delle Idee APS con il patrocinio del Comune di Cirò Marina. Una manifestazione che celebra tradizione, creatività e spirito di comunità e che oggi ha regalato alla città una giornata di grande festa tra colori, musica e divertimento.

La storica via Roma è tornata ad essere il cuore pulsante dell’evento, accogliendo carri allegorici, gruppi mascherati, musica e animazione. Famiglie, bambini e cittadini hanno partecipato numerosi, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto e restituendo a Cirò Marina quell’atmosfera di allegria e condivisione che caratterizza il Carnevale.

A rendere ancora più suggestiva la sfilata è stata anche la presenza della banda musicale diretta dal prof. Giuseppe Esposito, che con le sue esecuzioni ha accompagnato il corteo lungo il percorso, contribuendo a creare un clima festoso e coinvolgente per grandi e piccoli.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

La manifestazione rientra nel programma ufficiale del Carnevale di Cirò Marina 2026, che prevede altri due importanti appuntamenti:

martedì 17 febbraio il Carnevale dei bambini, con animazione, magia e tante sorprese dedicate alle famiglie e ai più piccoli;

domenica 22 febbraio la sfilata finale dei carri allegorici, che concluderà l’edizione 2026 con un grande momento di festa per tutta la città.

L’evento, reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Cirò Marina, continua a registrare una forte partecipazione e il coinvolgimento attivo dell’intera comunità. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, agli imprenditori, alle associazioni e ai cittadini che stanno contribuendo con impegno e dedizione alla riuscita della manifestazione.

Cirò Marina continua così a vivere un Carnevale sempre più partecipato e ricco di emozioni, capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione, della fantasia e della voglia di stare insieme.