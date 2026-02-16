Sono ore di apprensione a Cariati per la scomparsa di Vincenzo Pugliese, 85 anni, nato a Mandatoriccio il 28 febbraio 1940 e residente in via San Giovanni. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.30 del 16 febbraio 2026, senza fare ritorno.

Al momento dell’allontanamento, l’anziano indossava un giaccone blu scuro, un cappello marrone scuro, pantaloni marrone scuro e scarponcini neri. È alto circa 170 centimetri, pesa intorno agli 80 chilogrammi ed ha una corporatura media.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo non è in possesso di documenti personali, telefono o carte di credito. È inoltre affetto da demenza senile vascolare, soffre di pressione arteriosa alta e diabete e assume regolarmente farmaci per il controllo della pressione e della glicemia. Potrebbe quindi apparire disorientato.

La famiglia ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza: chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o il figlio Antonio Pugliese al numero 353 3201652.

Le ricerche sono in corso e ogni segnalazione può rivelarsi fondamentale per riportare l’uomo a casa sano e salvo.