Relatore: CRISTIAN PALMIERI

CRISTIAN PALMIERI Titolo: “Storia e Storiografia per la conoscenza dei fenomeni e dei territori”

“Storia e Storiografia per la conoscenza dei fenomeni e dei territori” Data e Ora: Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 19:30

presso il Museo di Pitagora, Via Giovanni Falcone, 9, 88900 Crotone KR, in collaborazione col Consorzio di Cooperative Jobel.

Presentazione

Il Gruppo Archeologico Krotoniate (GAK) è lieto di invitare la cittadinanza e gli organi di stampa alla conferenza dal titolo “Storia e Storiografia per la conoscenza dei fenomeni e dei territori”, che si terrà martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 18:00, presso il Museo Pitagora di Crotone.

L’incontro vedrà come relatore d’eccezione Cristian Palmieri, stimato storico e profondo conoscitore della storia locale, che guiderà il pubblico, attraverso una serie di esempi che derivano dalla tradizione storiografica crotonese nel corso dei secoli, ad una lettura storica più “moderna” e “compiuta” della Città di Crotone e del territorio crotonese.

Attraverso, cioè, le linee direttrici date dai concetti di “consapevolezza” e di “comunicazione” applicate all’ambito storico, il relatore proverà a far vedere come anche attraverso lo “strumento” storiografico sia possibile incidere positivamente nella crescita culturale, sociale ed economico dei territori.

Cristian Palmieri è nato e vive a Crotone, ove lavora nella città natale come storico specializzato in storia del giornalismo, movimento operaio meridionale, movimenti politici calabresi e storia locale tra Ottocento e Novecento. È commissario straordinario del Comitato di Crotone dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano. Ha collaborato con l’Archivio Storico e Centro Documentazione della CGIL Calabria a Catanzaro e con l’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (ICSAIC) di Cosenza. Giornalista pubblicista, ha curato mostre fotografiche sui movimenti culturali crotonesi del dopoguerra e contribuito a eventi pubblici come la Giornata dell’Unità d’Italia. Tra le sue opere principali: Carlo Turano (1864-1926). Democratico e socialista (2006), «Partito dei Lavoratori» di Crotone (1889-92) e studi sullo sport crotonese, Il Premio Crotone (1952-1963) (2022), Roberto Lucifero d’Aprigliano. Un monarchico democratico, liberale e moderno nell’Italia contemporanea (2025).

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati di storia, studenti e cittadini desiderosi di approfondire le radici della propria identità urbana.

Modalità di Partecipazione

L’evento è gratuito e aperto a professionisti della cultura e della storia locale in particolare, studenti, guide turistiche.Informazioni generali sul Corso GAK 2026:

https://www.gruppoarcheologicokr.it/corso-di-archeologia-e-storia-anno-2026/