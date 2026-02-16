Incidente stradale questa mattina, poco dopo le ore 9:00, all’ingresso Sud della città di Crotone, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione e per gli automobilisti in transito.

Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che dopo le prime cure sul posto lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.