Under 15: Siracusa-Crotone 3-0 (foto in evidenza)
SIRACUSA: Luciano; Di Mauro, Carrubba (20’st Ferrara), Serranò (42’st D’Urso), Scapellato, Fraschinelli , Marino (42’st Moncada), Siringo (42’st Iannello), Leone, Carnemolla (20’st Amadore), Galeota. All. Amodio
CROTONE: Vinci; Messina, Riolo, Mesuraca (15’st Mirarchi), Fiore, Tamburrini (8’st Mercuri), Iozzi (30’st Imbrogno), Avena, Misuraca, Strangio, Ceraudo (15’st Fornazar). All. Quartuccio
Reti: 25’pt Carnemolla, 29’pt Leone, 33’st Ferrara
Under 17: Siracusa-Crotone 4-1 (foto sopra)
SIRACUSA: Da Silva; Iacono C. (42’pt Lanza), Dolce (32’st Miceli), Santoro, Iacono G., Pitruzzello, Citino, Carnemolla, Tuccio (32’st Tata), Divita (32’st Amaraddio), Rinaldi (15’st Padua). All. Porchia
CROTONE: Brasacchio; Giungata, Crimi, Greco (15’st Trayanov), Marsala, Muraca, Cirillo, Montesano (38’st Cerrelli), Rizzo, Lami, Carlomagno. All. Alba
Reti: 4’pt Citino (S), 9’pt Montesano (C), 16’pt e 35’st Tuccio (S), 50’st Padua (S)
Lascia un commento