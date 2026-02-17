È stato ritrovato sano e salvo Vincenzo Pugliese, l’85enne di Cariati di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. L’uomo è stato individuato intorno alla mezzanotte in un casolare abbandonato situato dietro la Conad, a circa 500 metri dalla sua abitazione.

Dopo ore di apprensione e ricerche, la notizia del ritrovamento ha riportato serenità tra familiari e cittadini che si erano mobilitati con grande partecipazione per contribuire alle operazioni.

Fondamentale l’intervento della Protezione Civile “I Falchi” di Cariati, che ha individuato l’anziano e prestato i primi soccorsi, in collaborazione con i Carabinieri, impegnati nelle ricerche e nel coordinamento delle attività sul territorio. Nonostante lo spavento, l’uomo sta bene ed è stato subito affidato alle cure dei familiari.

La comunità locale aveva seguito con grande preoccupazione la vicenda, condividendo l’appello alla ricerca e dimostrando una forte solidarietà. Il lieto fine rappresenta un sollievo per tutti e conferma l’importanza del lavoro svolto dai volontari e dalle forze dell’ordine impegnate sul territorio.