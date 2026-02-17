CIRÒ MARINA (KR) – Episodi di inciviltà e vandalismo stanno caratterizzando queste serate di Carnevale a Cirò Marina, dove gruppi di ragazzini stanno mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Secondo diverse segnalazioni, nelle ore serali e notturne giovani stanno lanciando uova contro le auto in transito e in sosta, in particolare lungo via Roma e sul lungomare cittadino, creando disagi agli automobilisti e danni alle vetture. Una situazione che si ripete da alcuni giorni e che sta generando crescente preoccupazione tra residenti e commercianti.

L’episodio più grave si è verificato nella notte tra lunedì e oggi martedì 17 febbraio. Alcuni ragazzi avrebbero prelevato ramaglie e residui delle potature effettuate nella villetta di via Roma, accumulandoli al centro della carreggiata e appiccando un fuoco in mezzo alla strada. Un gesto pericoloso che avrebbe potuto causare conseguenze ben più serie, mettendo a rischio la circolazione stradale e l’incolumità pubblica.

I cittadini chiedono maggiore vigilanza nelle ore serali e notturne, soprattutto in questo periodo di festeggiamenti carnevaleschi, affinché momenti di festa e divertimento non si trasformino in occasioni di degrado e pericolo.