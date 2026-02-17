Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’articolo 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone Paolo Borsellino” ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza, in 1a convocazione per giorno 18 febbraio 2026, alle ore 16:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 19 febbraio e, alle ore15:00, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Mozione proposta dal Consigliere Comunale Fabrizio Meo, acquisita al protocollo dell’Ente in data 27/01/2026 prot. n. 9101 e avente ad oggetto l’avvenuta chiusura della piscina comunale. Prop. n. 2/26 sett.1

2. Mozione proposta dal Consigliere Comunale Iginio Pingitore più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/01/2026 prot. n. 9864 e avente ad oggetto: Denuncia formale nei confronti di ENI ed ENI Rewind per omessa bonifica dei siti industriali contaminati. Prop. n. 1/26 sett.1

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

3. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 378/2025 del Giudice di Pace di Crotone emessa in data 12.12.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2325/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 15.12.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. Prop. n. 177/25 sett. 7

4. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di parziale soccombenza nella sentenza n. 756/2025 del Tribunale di Crotone – sez. Civile emessa in data 09.12.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 776/2023 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 09.12.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. Prop. n. 174/25 sett. 7

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nell’ordinanza cautelare n. 11242/2025 del Tribunale di Crotone – sez. lavoro emessa in data 07.12.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 3209/2025 R.G, avente ad oggetto provvedimenti cautelari depositata il 07.12.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. Prop. n. 173/25 sett.7

6. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Sentenza Commissione Tributaria di primo grado di Crotone – Sezione 1 n. 103/2023. Prop. n. 93/25 sett. 3

7. Gestione diretta dell’impianto natatorio “Piscina Olimpionica” di Crotone – Istituzione di un centro federale di alta specializzazione – Approvazione schema di accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 tra il Comune di Crotone e la Federazione Italiana Nuoto (FIN). Prop. n. 8/26 sett. 2