Domenica 15 febbraio, presso il Pala Borsellino di Vibo Valentia, si è svolto il Gran Prix Karate Calabria Esordienti, Senior e Master, manifestazione ufficiale organizzata dal Settore Karate della FIJLKAM – Comitato Regionale Calabria, sotto la presidenza della Dott.ssa Viola Zangara, in collaborazione con l’ASD Polisportiva Virtus Vibo Valentia. L’evento ha richiamato numerosi Atleti provenienti da tutta la regione, impegnati nelle specialità Kumite e Kata, confermando il buon livello tecnico del movimento Karate Calabrese. Un contesto competitivo di qualità, frutto del lavoro sinergico della Dirigenza Federale, del Commissario Tecnico Regionale Maestro Luciano Dichiera e dei Maestri operanti presso il Centro Tecnico Regionale.

Tra le società protagoniste della manifestazione, l’ASD Martial Kroton Ryu si è distinta presentandosi con Atleti delle Classi Esordienti e Master, specialità Kumite, conquistando un ottimo bottino di risultati. Il Team dell’ASD Martial Kroton Ryu è stato seguito dal Tecnico Carlo Bellino, affiancato dal Tecnico Clara Nino, impegnata anche in gara nella Classe Master.

Presente alla manifestazione anche il Maestro Francesco Bellino, Responsabile del Centro Tecnico Regionale Karate Calabria, che ha accompagnato il Team MKR e affiancato la Dirigenza Regionale nel cerimoniale delle premiazioni finali.

Risultati

Nella Classe Esordienti Kumite – Femminile, Sofia Damian ha conquistato il 1° posto nella categoria 43 kg, mentre Benedetta Perri si è classificata al 2° posto nella categoria 35 kg. Sul podio anche Rawen Ben Slimene (3° posto, 35 kg) e Miryan Ben Slimene (3° posto, 50 kg).

Nella Classe Esordienti Kumite – Maschile, Mario Borello ha ottenuto il 1° posto nella categoria 38 kg e Leonardo Fattahi il 1° posto nella categoria 45 kg. Sul podio anche Sandro Marseglia (3° posto, 75 kg). Francesco Martino ha concluso la competizione al 5° posto nella categoria 45 kg ed è stato successivamente premiato dalla Presidente di Settore, Dott.ssa Viola Zangara, con una medaglia di partecipazione per l’impegno e la determinazione dimostrati sul tatami di gara. Per molti degli Atleti Esordienti, ad eccezione di Borello e Fattahi già con esperienza agonistica, la competizione ha rappresentato il debutto nella Classe 12–13 anni, un passaggio importante affrontato con entusiasmo, impegno e spirito di squadra.

Il bilancio dei risultati si completa con la Classe Master Kumite – settore femminile, dove Clara Nino ha conquistato il 1° posto nella categoria 61 kg.

La somma dei risultati ottenuti ha consentito alla Martial Kroton Ryu di chiudere la manifestazione al 4° posto nella classifica generale di società, grazie a un bottino complessivo di 8 medaglie, così suddivise: 4 Medaglie d’Oro, 1 Medaglia d’Argento e 3 Medaglie di Bronzo.

Un risultato che conferma la solidità del lavoro tecnico svolto, la crescita del settore giovanile e la competitività del gruppo in un contesto regionale di alto livello.

La società desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento al Comitato Regionale FIJLKAM Calabria per l’impeccabile organizzazione dell’evento, agli Ufficiali di Gara, guidati dal Commissario UDG Maestro Vincenzo Martino, ai Tecnici presenti e ai Genitori che, con la loro costante presenza, hanno sostenuto gli Atleti nel corso dell’intera manifestazione.