Cirò- A Cirò Carnevale pulito a prova di bambino grazie alla sensibilizzazione da parte del decreto emesso in proposito dal primo cittadino e dalla Proloco. Grande manifestazione dedicata ai bambini quella del carnevale organizzato dalla Pro-loco presieduta da Niki De Franco. Un carnevale a tema dedicato alla Grecia al sogno olimpico”, questo l’oggetto del carro che è stato realizzato quest’anno per il carnevale 2026, un tributo alla nostra terra e alle olimpiadi che si stanno svolgendo in questo periodo in Italia. Nonostante il freddo, la costruzione del carro- ha detto il presidente- “è avvenuta con momenti di condivisione e divertimento grazie di cuore ai soci della Pro Loco e non solo, che si sono adoperati per la costruzione del carro, un ringraziamento particolare al signor Peppe Aloe, che ha messo a disposizione il capannone, dove abbiamo lavorato per la costruzione dei carri, come pure a Giuseppe Cortese, per la disponibilità del carrellone sul quale è montato il carro, e ancora grazie di cuore a Raffaele Sestito che si è prestato come autista del carro, e a tutti quelli che ogni giorno ci sostengono e ci incoraggiano ad andare avanti”.

ùNumerosi i bambini vestiti in maschera accompagnati dai genitori hanno accompagnato i carri lungo il tragitto scelto per la manifestazione, partita da piazza Arenacchio fino in piazza Pugliese, dove era previsto il raduno dei carri e dei manifestanti. Qui il gruppo musicale le Calabriselle hanno dato al via ad un grande spettacolo di canti e balli in maschera. Alla manifestazione erano presenti anche le ballerine della scuola “a.s.d. Ypsicron” presieduta da Francesca Lettieri. E’ stato un pomeriggio di grande divertimento per i bambini e le famiglie, festa che ha richiamato presenze da tutto il circondario. Soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente della Pro-Loco Nico De Franco, dal sindaco Mario Sculco e dall’assessore alle manifestazioni Salvatore Giardino.

E’ stato un carnevale pulito senza eccessi a prova di bambino, grazie anche all’ordinanza del primo cittadino secondo cui per tutto il giorno 16 febbraio durante la manifestazione dei carri, su tutto il territorio comunale, è vietato lanciare e/o utilizzare, quali scherzi di Carnevale, oggetti e/o sostanze liquide, gassose o in polvere, contenute in bombolette spray o in qualsiasi altro tipo di confezione, nonché uova, arance, farina o altri materiali idonei a imbrattare persone o arrecare danno e/o molestia, ovvero a insudiciare il suolo pubblico e i beni esposti al pubblico. Sono esclusi dal divieto i coriandoli di carta e le stelle filanti di carta, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme di civile convivenza e senza arrecare danno а persone o cose. Fatta salva diversa disposizione di legge, l’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad Euro 100,00, oltre all’obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita, ai sensi della Legge n. 689/1981. Qualora dalla violazione derivino danni a beni pubblici o privati esposti al pubblico, il responsabile sarà tenuto al rimborso integrale delle spese necessarie al ripristino. Qualora il responsabile sia minorenne, l’obbligo del pagamento della sanzione e del risarcimento dei danni graverà su chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità solidale.