Uno spettacolo desolante si è presentato agli occhi dei cittadini: un’altalena sradicata, uno scivolo annerito dalle fiamme, una casetta dei libri trasformata in un falò. Non si tratta soltanto di arredo urbano danneggiato, ma di un gesto che colpisce direttamente i bambini, la loro serenità e gli spazi di crescita, oltre alla memoria e alla storia della comunità.

L’atto vandalico che ha preso di mira la villetta comunale non è una semplice bravata. Distruggere giochi e strutture dedicate all’infanzia significa privare i più piccoli di luoghi fondamentali di socialità e apprendimento, dove si impara a condividere, ad aspettare il proprio turno e a costruire relazioni. È anche uno schiaffo all’intera collettività: quei giochi sono stati acquistati con risorse pubbliche e ogni danneggiamento rappresenta un costo che ricade su tutti i cittadini.

Il degrado materiale, inoltre, rischia di trasformarsi in degrado morale. Minimizzare o tacere simili episodi significa correre il pericolo di accettare l’inciviltà come normalità. Non c’è nulla di eroico nel distruggere e nessuna forma di ribellione nel vandalismo: chi colpisce i giochi di un parco non sta attaccando un’istituzione, ma sottraendo un sorriso ai figli dei propri vicini.

Questi gesti avvengono quasi sempre nel buio e lontano dagli sguardi, nella consapevolezza che non esiste alcuna giustificazione plausibile. Non è protesta, non è espressione: è un atto di irresponsabilità che danneggia il bene comune.

La Polizia Locale ha già avviato le indagini per individuare i responsabili. Si invita chiunque abbia visto o sentito qualcosa di utile a collaborare con le autorità competenti, fornendo informazioni che possano contribuire a fare chiarezza sull’accaduto.

Ripristinare i giochi richiederà tempo e risorse, ma la risposta più forte sarà quella della comunità: tornare a vivere e presidiare quegli spazi, insieme, rafforzando il rispetto per ciò che appartiene a tutti. Solo così sarà possibile restituire ai bambini luoghi sicuri e sereni in cui crescere e condividere momenti di gioia.