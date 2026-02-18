Crotone, 13 Febbraio 2026 – Il team “Donegani Atmoscience”, del Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto, è stato ufficialmente selezionato per partecipare alla fase nazionale di CanSat, la prestigiosa competizione educativa promossa dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e coordinata in Italia da ESERO Italy. La Sfida: un satellite in una lattina

L’evento CanSat sfida gli studenti di tutta Italia a realizzare un mini-satellite che ricalchi, per dimensioni e forma, una comune lattina.

Il prototipo del team dovrà superare test rigorosi per garantire l’integrità strutturale e la funzionalità durante il lancio.

Focus sull’Ambiente: la missione secondaria

Oltre alla missione primaria — comune a tutti i partecipanti e focalizzata sulla rilevazione e trasmissione a distanza di dati di temperatura e pressione

Il team di Crotone ha scelto come missione secondaria di focalizzare la propria ricerca anche sulla qualità dell’aria. Il mini-satellite sarà infatti equipaggiato per creare un profilo verticale degli inquinanti sospesi (PM con diversa granulometria). Un progetto che unisce ingegneria aerospaziale e monitoraggio ambientale, temi di estrema attualità per il territorio.

Verso la finale di Torino

Sotto la guida dei professori Giuseppe Candalise e Stefano Cidone, gli studenti sono attualmente impegnati nella definizione dei dettagli costruttivi ed in una fitta serie di test per garantire il rispetto dei severi requisiti tecnici imposti dal regolamento.

Il climax agonistico del progetto si raggiungerà durante il fine settimana del 29-30-31 maggio presso il museo, Infinito – Planetario di Torino – Museo dell’Astronomia e dello Spazio Attilio Ferrari. (www.planetarioditorino.it) dove avverranno i lanci ufficiali.

In quell’occasione, una giuria di esperti valuterà l’operato dei team provenienti da tutta Italia, decretando i vincitori per le diverse categorie in gara.

