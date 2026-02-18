Il già Presidente dell’Ordine degli Avvocati Rocca promuove con il vertice Nazionale e territoriale di Movimento Forense un grande evento sulla disabilità.

CROTONE – Non è solo un convegno giuridico, ma un momento di riflessione da parte degli operatori del diritto e del sociale per la coscienza civile della nostra comunità.

L’Avv. Salvatore Rocca, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e oggi alla guida di CAMMINO Crotone, torna a porre l’accento su una battaglia che ha segnato tutto il suo percorso professionale e umano: l’abbattimento delle barriere, fisiche e culturali, per le persone con disabilità.

Il prossimo 19 febbraio 2026, a partire dalle ore 14:30, il webinar dal titolo “Il Diritto allo Sport per le Persone con Disabilità: Normativa, Ostacoli e Funzione Sociale dell’Avvocatura” riunirà i massimi esperti del settore, trasformando Crotone nell’epicentro di un dibattito nazionale sull’inclusione.

Un impegno che viene da lontano: le parole dell’Avv. Rocca

Per l’Avv. Rocca, l’inclusione non è un concetto astratto da citare nei codici, ma una missione quotidiana: “In questi anni, sia durante il mio mandato alla guida dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, che nella mia pratica quotidiana, ho imparato che il valore di una comunità si misura dalla capacità di non lasciare nessuno indietro, vedere un bambino o un atleta con disabilità fermarsi davanti a una barriera architettonica o, peggio, davanti all’indifferenza delle istituzioni, è una sconfitta per tutti noi. Crotone ha il mare, ha il clima, ha il cuore per essere la ‘Città dello Sport’, ma può esserlo davvero solo se lo sport diventa un linguaggio universale e accessibile. La mia sensibilità su questi temi nasce dal contatto diretto con le storie di chi lotta ogni giorno per un diritto che dovrebbe essere scontato. Oggi chiediamo che il diritto allo sport sia pienamente esigibile: è una questione di dignità, non di cortesia.”

Una rete di solidarietà e competenza

L’Avv. Rocca ci tiene a rivolgere: “Un grazie immenso all’Avv. Elisa Demma, Presidente Nazionale del Movimento Forense, per la sua visione e il sostegno costante.

Ma il mio pensiero più grato va al Cav. Dott. Leonardo Maria Rocca, Direttore dell’Università Niccolò Cusano di Crotone: il suo impegno instancabile e la sua passione nel seminare cultura e sociale nel nostro territorio sono un esempio raro e prezioso. Insieme a lui, stiamo scrivendo una pagina di riscatto per la nostra città.”

Un parterre d’eccezione: uniti per il cambiamento

L’evento vedrà la partecipazione di figure di altissimo prestigio, unite in un coro corale per i diritti:

I Saluti Istituzionali: Il convegno aprirà con il calore e la professionalità dell’Avv. Elisa Demma (Pres. Nazionale Movimento Forense), dell’Avv. Marco Cerminara (Resp. Naz. Dipartimento Disabilità Movimento Forense), dell’Avv. Teresa Paladini (Pres. Sez. Crotone Movimento Forense) e dell’Avv. Laura Murolo (Resp. Naz. Polisportiva Movimento Forense).

I Relatori (La scienza al servizio dell’uomo): Il dibattito sarà nobilitato dagli interventi accademici del Prof. Avv. Gerardo Soricelli (UniCusano Roma), e del Prof. Federico Girelli (UniCusano Roma), dall’autorevolezza dell’Avv. Giovanni Paolo Bertolini (Pres. Probiviri Nazionale (UniCusano Roma), dalla competenza tecnica dell’Arch. Francesco Livadoti (Pres. AIA Crotone) e dalla dedizione dell’Avv. Giuseppina Galea, consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Crotone.

Interverranno le voci del Territorio: Fondamentale sarà il contributo tecnico e umano dell’Avv. Andrea Scimone (Tesoriere dell’Associazione Cammino sede di Crotone).

Oltre la testimonianza carica di realtà della Presidente Elvira Scaccianoce di Libera Mente – Associazione per la disabilità e l’Autismo a Crotone, simbolo di una lotta quotidiana che non conosce sosta, A lei mi lega una stima profonda perché Elvira incarna quella resistenza umana fatta di coraggio e tenerezza. La sua è una missione di civiltà: ricordare a Crotone che nessuno è invisibile. Senza la sua passione e la sua instancabile determinazione, il nostro sogno di una ‘Città dello Sport’ e dell’inclusione sarebbe solo un guscio vuoto. Elvira è tutto il direttivo della Sua Associazione Rappresentano la bussola morale e sociale della nostra comunità.”

Un passaggio di profonda gratitudine l’Avv. Salvatore Rocca lo riserva all’Avv. Marco Cerminara, figura chiave e anima del Dipartimento Nazionale Disabilità del Movimento Forense. “Un ringraziamento speciale, che nasce dalla stima sincera e da una visione condivisa, va all’amico e collega Marco Cerminara,” sottolinea con calore l’Avv. Rocca. “Marco non è solo un professionista d’eccellenza, ma è il cuore pulsante di una battaglia di civiltà che portiamo avanti insieme a livello nazionale. La sua sensibilità non è mai di facciata; è una dedizione instancabile, fatta di studio rigoroso e di una rara capacità di ascolto verso le famiglie e le persone con disabilità. Avere Marco al mio fianco in questo percorso su Crotone è per me motivo di orgoglio: la sua passione è la prova che l’Avvocatura, quando è mossa da ideali alti, può davvero essere il motore del cambiamento sociale. Grazie, Marco, per la tua guida e per il tuo esempio quotidiano.”

Il Convegno verrà moderato dallo stesso Avv. Rocca insieme all’Avv. Dario Tornese Responsabile Nazione per la comunicazione di Movimento Forense, l’evento sottolinea la funzione sociale dell’Avvocatura. Non più solo difensori in tribunale, ma promotori di cambiamento culturale, giornata di formazione in modalità webinar sulla piattaforma Zoom, che riconosce 3 crediti ordinari (accreditati con il protocollo di MF sottoscritto con il CNF).