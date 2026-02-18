Il Polo Tecnologico “Donegani-Ciliberto” di Crotone, si prepara a vivere un momento di alto profilo istituzionale.

Il 3 marzo 2026, alle ore 10.00, Sua Eccellenza Il Prefetto D.ssa Franca Ferraro, accogliendo l’invito dell’Istituto scolastico, farà visita istituzionale alla sede “Ciliberto” di Via Siris, che ospita gli studenti frequentanti il triennio dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica/Istituto Tecnico Meccanica Meccatronica.

Dopo un breve incontro con le classi quinte, il Dirigente scolastico e i docenti presenteranno a Sua Eccellenza Il Prefetto l’offerta formativa della scuola, con i suoi quattro indirizzi di studio (Conduzione del mezzo navale, Conduzione di apparati e impianti marittimi, Conduzione del mezzo aereo, Meccanica Meccatronica ed Energia), e la dotazione tecnologica laboratoriale, attraverso dimostrazioni pratiche presso il Planetario, il Laboratorio di simulazione navale, i Laboratori di Navigazione Aerea e di simulazione del traffico aereo, i Laboratori di Meccanica e Meccatronica, il Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica.