Si dimette l’assessore comunale Francesco Costantino. Con una lettera rivolta ai cittadini, l’ormai ex componente della Giunta ha annunciato la decisione di lasciare l’incarico, definendola una scelta “sofferta ma necessaria” per garantire serenità all’azione amministrativa e alla propria persona.

Nel messaggio indirizzato alla comunità, Costantino ha voluto ribadire il forte legame con il territorio e l’impegno profuso nel corso del mandato. “Chi mi conosce sa quanto amo questa comunità e quanto impegno ho messo in ogni giorno del mio lavoro al servizio di tutti voi – ha scritto – sempre in prima linea, ho fatto di tutto e ne vado orgoglioso”.

La decisione giunge a seguito dell’avvio di un’inchiesta che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Costantino, ha progressivamente trasformato il suo incarico in una sfida complessa. “Il mio mandato è stato fin dall’inizio una vera missione per il bene comune – ha spiegato – ma dopo quanto accaduto questa missione si è trasformata in una sfida contro chi vuole strumentalizzare politicamente la vicenda. Perdite di tempo inutili compromettono e rallentano l’attività amministrativa e minano la serenità di chi ne è vittima”.

Nel comunicato, l’ex assessore parla di un clima reso difficile da tensioni e polemiche, sottolineando come in questo contesto abbia ritenuto prioritaria la responsabilità istituzionale. “In un ambiente appositamente avvelenato e in questo caos emotivo ho capito che il primo posto deve essere occupato dalla responsabilità – ha dichiarato – è una scelta sofferta ma necessaria per tutelare la serenità dell’azione amministrativa e la mia crescita personale”.

Nonostante le dimissioni dalla Giunta, Costantino continuerà a svolgere il ruolo di consigliere comunale, assicurando lo stesso impegno e la stessa dedizione. Tra gli obiettivi indicati vi è il completamento del progetto dello stadio e dei campetti sportivi, finanziato pochi mesi fa. “Continuerò con la stessa passione portando a compimento il progetto dello Stadio e dei campetti – ha affermato – i risultati per fortuna sono inconfutabili e auguro a tutti gli amministratori futuri di raggiungere i miei stessi risultati”.

L’ex assessore ha voluto ringraziare il sindaco, la Giunta, i colleghi consiglieri e l’intera cittadinanza per la fiducia dimostrata negli anni di attività amministrativa, ribadendo stima e attaccamento alla comunità.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Ridistribuite le deleghe in Giunta

A seguito delle dimissioni, il sindaco ha provveduto alla ridistribuzione delle deleghe tra gli assessori e a trattenere alcune competenze.

All’assessore Perri vanno Cultura, Istruzione e Affari legali.

All’assessore Rizzo sono assegnate Polizia locale, Turismo, Arredo urbano ed Edilizia scolastica.

All’assessore Caccavano spettano Attività produttive, Spettacolo e Personale.

All’assessore Marra vengono affidate Urbanistica, Energie, Agricoltura, Viabilità e Rapporti con gli enti.

Restano invece in capo al sindaco le deleghe ai Lavori pubblici, Bilancio, Servizi sociali e Ambiente.