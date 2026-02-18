Nel corso di un’attività di controllo mirata, il 𝐍𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 di Cirò Marina ha individuato uno studio estetico abusivo, all’interno di un’abitazione privata.
Dopo un’attenta attività di osservazione, gli agenti hanno effettuato un’ispezione amministrativa dei locali, rinvenendo uno studio completo di attrezzature e prodotti cosmetici, utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Dagli accertamenti è emerso che l’esercizio risultava totalmente privo di autorizzazioni, non essendo mai stato segnalato al SUAP del Comune di Cirò Marina.
I locali sono stati posti sotto 𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨
Elevata una 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 € 𝟓.𝟏𝟔𝟒,𝟎𝟎
I controlli proseguiranno per garantire sicurezza, tutela della salute pubblica e rispetto delle regole, a difesa dei cittadini e degli operatori in regola
