Cirò- Prima visita pastorale di S.E. Arcivescovo Monsignor Alberto Torriani a Cirò, che ha celebrato la santa messa assieme al parroco don Massimo Sorrentino. “E’ una gioia per noi oggi- siamo tutti contenti per la sua presenza”-ha detto il Parroco Don Massimo Sorrentino- il quale ha ringraziato tutte le associazioni presenti e invitato la popolazione a venire in chiesa più spesso la domenica”.

Nel ringraziare per l’accoglienza S.E. ha ringraziato tutti i fedeli, e il parroco, richiamando i giovani ad essere liberi – Dio non costringe nessuno- si fida della libertà di ciascuno, la libertà è una scelta- ha detto S.E. e a concluso ricordando le famiglie che hanno subito danni per il maltempo”. “Benvenuto nel nostro Paese S.E.-ha detto il sindaco Mario Sculco , il nostro borgo è ricco di tradizioni, di cultura e di scienziati come l’astronomo Luigi Lilio, riformatore del calendario gregoriano, ma anche patria di San Nicodemo Abate nato a Cirò il 12 maggio del 900.

A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità ci stringiamo con affetto e stima attorno a lei nella speranza di un futuro migliore. Accogliere il nostro Vescovo-prosegue Sculco- è un segno di profonda comunione e di sincera vicinanza tra la comunità civile e quella ecclesiastica. È testimonianza, attenzione verso le nostre famiglie, noi abbiamo bisogno di punti di riferimenti, di parole capaci di verità, incoraggiamenti che ci uniscono. Eccellenza, il suo Ministero Pastorale è per tutti noi fonte di ispirazione. Desidero esprimere la disponibilità dell’amministrazione e della comunità a percorrere insieme un cammino di collaborazione e dialogo unite da un unico obiettivo di servire la persona umana specialmente le più fragili. La ringrazio per la scelta di essere qui con noi oggi, di cui siamo grati per la vostra visita– ha concluso il primo cittadino- donando a S.E. l’Astrolabio in argento che ricorda l’astronomo di Luigi Lilio”.