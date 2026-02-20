Si è svolta durante la mattinata di ieri 19 febbraio, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone, la conferenza stampa di presentazione del Tavolo permanente di confronto sulla disabilità, istituito in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 23 dicembre 2025 tra il Comune, la Garante comunale per la tutela delle persone con disabilità e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Voce, dall’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, dalla presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua, dalla Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità e dal direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Luigi Rossi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio stabile e strutturato di dialogo e lavoro condiviso sui temi della disabilità, in cui istituzioni, servizi, associazioni, famiglie e, soprattutto, persone con disabilità possano confrontarsi, segnalare criticità, proporre soluzioni e monitorare l’attuazione concreta dei diritti sul territorio.

Il Tavolo permanente si occuperà, tra l’altro, di: favorire il coordinamento tra Comune, ASP e altri enti sui servizi e sugli interventi dedicati, raccogliere e gestire segnalazioni di discriminazioni e violazioni dei diritti, promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, sostenere progetti e azioni positive per l’inclusione scolastica, lavorativa, sociale, culturale e sportiva, monitorare lo stato dei servizi sociosanitari e delle misure di sostegno presenti in città.

“La visione che guida questo impegno è quella di una comunità che accoglie, ascolta e si fa carico dei problemi reali, costruendo risposte condivise e durature. Non un mero adempimento formale, ma uno strumento concreto per rimuovere ostacoli, migliorare i servizi e riconoscere pienamente la dignità e il ruolo delle persone con disabilità nella vita della città” ha detto il sindaco Voce

Nelle prossime settimane saranno programmate le prime riunioni del Tavolo e saranno avviate iniziative di informazione e confronto aperte alla cittadinanza.

Associazioni, enti del Terzo settore, gruppi informali, persone con disabilità e famiglie interessate a collaborare e a partecipare ai lavori del Tavolo possono manifestare il proprio interesse scrivendo all’indirizzo mail della Garante comunale per la tutela delle persone con disabilità o agli uffici competenti del Comune di Crotone.

L’invito è a costruire insieme una rete di comunità, in cui ciascuno possa contribuire con la propria esperienza e competenza a rendere Crotone una città più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

L’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi ha sottolineato: “questo Protocollo rappresenta un ulteriore e qualificante strumento operativo a sostegno del percorso che abbiamo già avviato e consolidato in materia di politiche sociali per favorire l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità. In questi anni abbiamo messo in campo interventi concreti, rafforzato i servizi e costruito una rete solida di collaborazione sul territorio. Sappiamo che la strada è ancora lunga e tutt’altro che in discesa. C’è bisogno di insistere con pazienza per costruire una sensibilità e una cultura nuova anche attraverso la formazione del personale per non lasciare che l’integrazione socio – sanitaria non resti un bel messaggio pubblicitario com’è stato finora.”

La Presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua ha evidenziato: “la Commissione seguirà con attenzione i lavori del Tavolo, garantendo un costante raccordo istituzionale e un monitoraggio puntuale delle azioni intraprese. È un percorso che rafforza la partecipazione e rende il Consiglio comunale parte attiva nella tutela dei diritti.”

La Garante Comunale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità Fiorella Palmieri ha dichiarato: “il tavolo permanente nasce per dare voce, in modo strutturato, alle persone con disabilità. Non si tratta solo di segnalare criticità, ma di costruire insieme risposte, promuovere una cultura dei diritti e vigilare affinché nessuno resti indietro.”

Il dott. Rossi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha dichiarato: “la collaborazione tra Comune e ASP è essenziale per garantire continuità e qualità nei servizi sociosanitari. Il Tavolo consentirà una programmazione più integrata e una maggiore attenzione ai percorsi individualizzati, mettendo al centro la persona e il suo progetto di vita.”