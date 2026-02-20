Dal 1° gennaio 2026 la Guardia di Finanza ha avviato l’introduzione delle nuove tessere di riconoscimento per il proprio personale, che sostituiranno progressivamente i tradizionali tesserini in carta filigranata attualmente in uso. Si tratta di un sistema innovativo che punta a elevare ulteriormente gli standard di sicurezza e autenticità dei documenti identificativi delle Fiamme Gialle. GUARDIA DI FINANZA_ NUOVE TESSE…

Le nuove card rappresentano un vero e proprio concentrato di tecnologia, progettato per ridurre al minimo il rischio di contraffazione e garantire una maggiore affidabilità nelle operazioni di identificazione. Tra le principali novità spicca la stampa ad alta precisione cromatica, caratterizzata da sfumature continue che rendono praticamente impossibile individuare i punti di variazione del colore, ostacolando qualsiasi tentativo di riproduzione. GUARDIA DI FINANZA_ NUOVE TESSE…

A rafforzare la sicurezza interviene anche un ologramma trasparente integrato all’interno degli strati della tessera, pensato per proteggere l’autenticità della fotografia del militare. Inoltre, la personalizzazione con tecnologia laser engraving rende impossibili alterazioni, modifiche o cancellazioni dei dati, mentre l’introduzione di elementi grafici innovativi e complessi impedisce la replica tramite scanner o comuni dispositivi fotografici. GUARDIA DI FINANZA_ NUOVE TESSE…

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Le nuove tessere saranno realizzate in policarbonato, materiale scelto per la sua robustezza, resistenza alle sollecitazioni e lunga durata nel tempo. Le dimensioni saranno analoghe a quelle delle carte di credito e delle moderne patenti di guida, mantenendo però l’aspetto grafico e i colori tradizionali dei tesserini della Guardia di Finanza, così da garantirne l’immediata riconoscibilità. GUARDIA DI FINANZA_ NUOVE TESSE…

Una rivoluzione discreta ma significativa per il Corpo, che grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie potrà contare su documenti identificativi ancora più sicuri e moderni, a tutela sia del personale sia dei cittadini.